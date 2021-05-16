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Siyaset “İsrail soykırımcı ilân edilebilir”
Siyaset

“İsrail soykırımcı ilân edilebilir”

MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Bahadır Bumin Özarslan, İsrail’in taraf olduğu Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi uyarınca “soykırım”dan sorumlu tutulabileceğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-05-16 18:19:00 -
“İsrail soykırımcı ilân edilebilir”

İsrail’in 1948’den bu yana uluslararası hukuka aykırılıklarının sürekli gündemde olduğunu vurgulayan Özarslan, şunları anlattı: “İsrail devlet terörizmini uygulamaktadır. İsrail’in Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesine taraf olduğunu biliyoruz. Bu sözleşmeye göre devletler sorumlu tutulabilirler. Devletler aleyhine Uluslararası Adalet Divanına başvuru yapılabilir. Sözleşmeye dahil olan herhangi bir devlet soykırımla ilgili başvurabilir.”

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