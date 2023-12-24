İsrail sona yaklaşıyor! Siyonistlere son 24 saat şoku
İsrail ordusu, 7 Ekim'den bu yana bombaladığı sivillerin yerleşim yeri Gazze'deki çatışmalarda bir askerinin daha öldürüldüğünü duyurdu.
İsrail ordusundan yapılan yazlı açıklamada, 14. Taarruz Tugayı'nın 79. Taburu'nda görevli Binbaşı Aryeh Rein'in (39), Gazze Şeridi'nde yaşanan çatışmada öldürüldüğü belirtildi.
24 saatte 15 İsrail asker öldürüldü
Buna göre yaklaşık 24 saatte Gazze'de öldürülen İsrail askerlerinin sayısı 15 oldu.
İsrail ordusunun son verilerine göre, Gazze Şeridi'ne saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana 154'ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 487 İsrail askeri öldürüldü.
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