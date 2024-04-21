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Dünya İsrail son 72 saatte bakın en az kaç çocuk öldürdü! UNICEF duyurdu
Dünya

İsrail son 72 saatte bakın en az kaç çocuk öldürdü! UNICEF duyurdu

Yeniakit Publisher
2024-04-21 23:48:00 -
İsrail son 72 saatte bakın en az kaç çocuk öldürdü! UNICEF duyurdu

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), İsrail'in, son 72 saatte Batı Şeria'nın Tulkerim kentinde 3, Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde ise en az 14 çocuğu öldürdüğünü bildirdi.

UNICEF Orta Doğu ve Kuzey Afrika Bölge Direktörü Adele Khodr'in yaptığı açıklama, UNICEF'ın X sosyal medya hesabından yayımlandı.

Khodr, İsrail'in, son 72 saatte Batı Şeria'nın Tulkerim kentinde 3, Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde ise en az 14 çocuğu öldürdüğünü bildirdi.

Filistin topraklarındaki çocukların, çok uzun bir süredir trajik ve kısır bir şiddet döngüsü içinde sıkışıp kaldığını kaydeden Khodr, Filistin'deki çocuk ölümlerinin son bulması ve ateşkes sağlanması gerektiğini vurguladı.

İsrail ordu radyosu, 18 Nisan'da, Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Tulkerim kentindeki Nur Şems Mülteci Kampı'na yönelik "geniş çaplı askeri operasyon" başlatıldığını duyurmuştu.

İsrail askerlerinin, Nur Şems Mülteci Kampı'ndaki saldırılarında 14 Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtilmişti.
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Görgü tanıkları, İsrail ordusunun dün akşam saatlerinde kampa düzenlediği baskının sona erdiği ve bölgeden çekildiğini ifade etmişti.

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