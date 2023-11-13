İsrail sokaklarında Netanyahu öfkesi büyüyor: Elinde kan var

Binlerce kişi İsrailli esirlerin yakınlarına destek olmak için gösteri yaptı. Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı kompleksinin arkasında toplanan binlerce İsrailli, "(Esirleri) Hemen geri getirin", "Esir takası anlaşması, hemen" yazılı pankartlar taşıdı, tişörtler giydi. Batı Kudüs'te de İsrail Meclisi ve Başbakan Binyamin Netanyahu'nun resmi konutu yakınlarında iki ayrı gösteri düzenlendi. Dedesi esir alınan Mai Albini, "Barışa ihtiyacımız var. Barış tek çare. Bunun askeri bir çözümü yok. Gazze'yi yeryüzünden silmek diye bir durum olamaz. Batı Şeria'yı ele geçirmek diye bir şey olamaz. Sadece barış içinde yaşamak olabilir. Barış için çalışmaya devam edeceğiz. Bundan 100 sene sonra ölecek olsam o gün barış için her şeyi yaptığımdan emin olacağım. Böyle yaşamak istiyorum" dedi. Hayfa kentinde ise yüzlerce kişi Netanyahu'nun evinin önünden geçen yola çıktı. Protestocular, "Netanyahu'nun eli çocuklarımızın kanıyla kaplı","Netanyahu, yazıklar olsun", "Git" yazılı pankartlar taşıyarak, başbakan aleyhinde sloganlar attı.