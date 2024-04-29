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Dünya İsrail sokakları karıştı! Yolda ateş yakan göstericilerle polis arasında arbede
Dünya

İsrail sokakları karıştı! Yolda ateş yakan göstericilerle polis arasında arbede

Yeniakit Publisher
2024-04-29 23:04:00 - 2024-04-29 23:05:18

İsrail'de Gazze'yi kana bulayan Netanyahu'ya karşı sokaklara dökülen esir yakınları ve destekçileri sokaklara döküldü. Yolda ateş yakan göstericiler ile polis arasında arbede yaşandı.

Katil İsrail’in Gazze Şeridi’nde sivillere yönelik bombalı saldırıları 206 gündür devam ederken, İsrailli esirlerin aileleri ve destekçileri başkent Tel Aviv’de sokağa indi.

Netanyahu'ya ateşkes çağrısı

 

Göstericiler, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetine en kısa sürede esirlerin serbest bırakılması için bir ateşkes anlaşmasını kabul etmesi çağrısında bulunarak, ellerinde “Refah bekleyebilir, onlar bekleyemez” yazılı pankart taşıdılar.

Polisle göstericiler arasında arbede 

Tel Aviv'deki Begin Caddesi’ni trafiğe kapatan göstericiler, yolda ateş yaktı. Polis ile göstericiler arasında arbede çıktı.

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