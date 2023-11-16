İsrail sivilleri vurmaya devam ediyor

İsrail saldırılarının tüm bölgeye yayıldığı Gazze Şeridi'nin Refah şehrindeki bir bina yine bombaların hedefinde kaldı. Gazzelilerin, akşam yemeklerini yerken bir anda gerçekleşen saldırı sonucu evleri çöktü ve enkaz altında kaldılar. "Biz de evdeydik, diğer tüm sıradan siviller gibi. Akşam yemeğinde sütlaç yerken, şu anki durumu tartışırken bir anda ev üzerimize çöktü. Habersiz yakalandık ve enkaz altında kaldık. Sütlaç hazırlamıştım ve onlara akşam yemeğini servis ediyordum. Saldırı gerçekleştiğinde her birimiz akşam yemeğine hazır olarak kendi tabağını tutarken hatta bazılarımız henüz yemeğin tadına bile bakamamışken saldırı gerçekleşti."

İsrail saldırıları sonucu yalnızca evler çökmüyor, evlerin içindeki hayatlar da enkazın altında kalıyor.



"18 yaşında, hayalleri olan bir lise öğrencisiyim. Avukat olmayı hayal ediyordum ama bütün evimizi yıktılar. Bütün hayallerimle birlikte kitaplarım da yok edildi. Neden Allah'ım? Neden?"



Saldırıların bedelini ödeyen Gazzeliler soruyor. Enkazın altında bu battaniye beni sardı. Benim ve kardeşimin bacaklarını korudu. Görüyor musun? Benim ne suçum var? Peki üçüncü sınıftaki kardeşimin ne suçu var?

Gazze halkı tarifi olmayacak zorluklar da çekse, topraklarını asla bırakmayacaklarını haykırdı. "Evimizi yıkarak bizi yendiklerini mi sanıyorlar? Mümkün değil! Netanyahu bizi asla yenemeyecek."