İsrail, sel plânını Kur’an ayetiyle duyurdu

Tahsin Han

Siyonistler dün, Gazze’de Kur’an-ı Kerim ayetleriyle ‘sel’ uyarısı içeren broşürler attı. Nuh hikayesindeki ayetin Han Yunus’un üzerine atılması, İsrail’in Gazze’nin tünel ağlarına deniz suyu basmayı planladığı yönündeki haberleri adeta doğruladı.

İsrail ordusu, Gazze’de kuşatmaya alınan Han Yunus’taki halkın üzerine “selin zalimleri yakalayacağı” konusunda uyarıda bulunan Kur’an ayetlerinin yer aldığı broşürler attı. Han Yunus şehrinde çekilen video görüntülerinde, İsrail savaş uçakları tarafından gökten binlerce kağıt parçasının atıldığı görülüyor. Kağıtların üzerine Kur’an’dan bir ayet basılmıştı: “Onlar zalimlikte ısrar ederken tufan onlara yetişti.”

Hz. Nuh’un hikâyesine atıfta bulunuluyor

Davut Yıldızı sembolü ve İsrail ordusu logosunun yanında yer alan metinde, “Tanrı, zalimleri tüm dünyayı kaplayan bir tufanla cezalandırmaktadır” ifadeleri yer alıyor. Kur’an’ın İsrailliler tarafından bu şekilde kullanılması Filistinlileri kızdırdı. Um Şadi Ebu el-Tarabeesh adlı kadın “Zalim olan biz değil, İsrail’dir. Sivillere, masum vatandaşlara ve savunmasız çocuklara zarar veren onlar. Silahımız yok, terörist değiliz ve kötü bir şey yapmıyoruz. İsrail bununla ne amaçlıyor” dedi.

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