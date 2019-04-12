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Seçim 2019 Sayfası

İsrail seçimlerinin resmi sonuçları açıklandı

İsrail'de salı günü yapılan erken genel seçimlerin resmi sonuçları açıklandı. Seçimlerde Likud Partisi 36, Mavi Beyaz İttifakı 35 sandalye kazandı

12 Nisan 2019 Cuma 06:33
İsrail seçimlerinin resmi sonuçları açıklandı

İsrail'deki Yediot Aharonot gazetesinin internet sitesinde yayınlanan habere göre, Seçim Komisyonu, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Likud Partisi'nin seçimlerde 36 sandalye kazanarak birinci çıktığını açıkladı.

Mavi-Beyaz İttifakı'nın 120 sandalyeli mecliste 35 milletvekili kazanarak seçimlerden ikinci çıktığını duyuran Seçim Komisyonu, Eski Savunma Bakanı Avigdor Liberman liderliğindeki "İsrail Evimiz" partisinin 5 sandalye elde ettiğini kaydetti.

Arap İttifakı ise 6 sandalye kazanırken, solun iki değişmeyen partisinden biri olan Meretz (Güç) 5 sandalye elde edebildi.

Bu seçim sonuçlarına göre aşırı sağ cenahın 65 milletvekili çıkardığı için hükümeti kurma imkanına sahip olacağı belirtiliyor. AA'nın haberine göre; Mavi-Beyaz İttifakı'nın iki liderinden biri olan Benny Gantz, seçim akşamı resmi olmayan sonuçların ortaya çıkmasının ardından yaptığı açıklamada, "Netanyahu aşırılık yanlılarını yanına aldı, hükümeti kuracak ve sonuç bu. Seçimlerin ön sonuçları göz önüne alındığında gerçek bu." ifadelerini kullanmıştı.

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Haber Tarihi: 12 Nisan 2019 Cuma 06:55
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