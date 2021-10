İsrail Savunma Bakanlığı hacklendi! Fotoğraf ve belgeler ortaya çıktı: Sizi hayal bile edemeyeceğiniz şekilde vuracağız

Kendilerine 'Musa'nın Asası' (Moses Staff) adını veren bir bilgisayar korsanı grubu, İsrail ordusuna yönelik bir siber saldırıdan çok sayıda belge ve görüntü elde ettiğini iddia etti. Grup, 'ellerinde çok daha fazlası olduğunu' ileri sürerek, Savunma Bakanı Benny Gantz'ın özel fotoğrafları olmak üzere, bazı verileri yayımladı.

Kendilerine 'Musa'nın Asası' adını veren hacker grubu, IDF'ye ait belge ve verileri çaldığını ileri sürerek, web sitesinde ve Telegram hesabından bazı belgeleri paylaştı. Musa'nın Asası'na göre, ülkenin Savunma Bakanlığı ve bakanın verilerine eriştiğini belirterek, Gantz'ın özel fotoğraflarıyla birlikle bazı belgeleri yayımladı.

'Sizi hayal bile edemeyeceğiniz bir şekilde vuracağız'

Grubun açıklamasında, "Yıllarca her an ve her adımda gözümüz üzerinizdeydi. Tüm kararlarınız ve açıklamalarınız bizim gözetimimiz altında. Eninde sonunda, asla hayal bile edemeyeceğiniz bir şekilde sizi vuracağız. Dünyayı İsrailli yetkililerin suçları hakkında bilgilendireceğimize söz veriyoruz.' ifadelerine yer verildi.

Yayınlanan görüntülerin hiçbiri hassas görünmese de, bir fotoğrafta Gantz'ın 2010 yılında Ürdün silahlı kuvvetlerinde görev yapan bir meslektaşına gönderdiği iddia edilen ve Gantz'ın kendisine "destek ve dostluğu" için teşekkür ettiği kişisel mektubun bir kopyası görülüyor.

Ancak grup, IDF askerleri ve diğer Savunma Bakanlığı personeli hakkında isimler, telefon numaraları, ev adresleri ve kimlik numaraları gibi kişisel bilgileri içeren dosyaları sızdırdığını iddia ediyor.

Yetkililer Savunma Bakanlığı'na yönelik bir siber saldırıyı onaylamadı ancak, İsrail Ulusal Siber Müdürlüğü Çarşamba günü bazı Microsoft yazılımlarındaki olası güvenlik açıkları konusunda bir uyarı yayınladı.

'Musa'nın Asası'nın (Moses Staff) saldırıları

Hacker grubunun Savunma Bakanlığına ek olarak, İsrail'in posta servisi ve diğer birkaç işletme de dahil olmak üzere çeşitli kuruluşlara yönelik saldırılar gerçekleştirdiği belirtiliyor. Toplamda, 165'ten fazla sunucuyu ve 254 web sitesini hackleyen grup, bunun sonucunda 11 terabayttan fazla veriyi derlediğini söylüyor.

Musa'nın Asası grubun arkasında kimlerin olduğu henüz belirlenmedi. Grubun bu ayın başında açılan resmi Twitter hesabının konum bölümünde 'İbranice yazıyla 'Kudüs' yazıyor.

Kaynak: Star