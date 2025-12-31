  • İSTANBUL
Gökmen Özdenak hayatını kaybetti

Gökmen Özdenak hayatını kaybetti

Milli takım forması da giyen Galatasaray efsanesi Gökmen Özdenak, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

1
#1
Foto - Gökmen Özdenak hayatını kaybetti

78 yaşında vefat eden Gökmen Özdenak, 29 Aralık günü evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı.

#2
Foto - Gökmen Özdenak hayatını kaybetti

KOAH hastalığı bulunan Özdenak, yoğun bakım ünitesinde iki defa kalbi durduğu ve hayata döndürüldüğü açıklanmıştı.

#3
Foto - Gökmen Özdenak hayatını kaybetti

Futbola İstanbulspor’da başlayan Gökmen Özdenak, 20 yaşında transfer olduğu Galatasaray’da tam 13 yıl kalarak kulübün simge isimlerinden biri oldu. 1980’de futbola veda eden Özdenak, kariyeri boyunca attığı gollerle iz bıraktı; Galatasaray formasıyla 327 maça çıkması bunun en net göstergesiydi.

#4
Foto - Gökmen Özdenak hayatını kaybetti

Milli Takım’da da görev alan Özdenak, futbolu bıraktıktan sonra bu kez yorumcu kimliğiyle uzun yıllar ekranların tanınan yüzlerinden biri haline geldi.

