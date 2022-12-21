İsrail Savunma Bakanından küstah talimat
İşgal altında tuttuğu Filistin’de Müslümanlara her türlü zulmün katmerlisini tüm dünyanın gözleri önünde uygulayan Siyonist terör devleti İsrail her geçen gün zulümde kendisini aşıyor.
Yeni Akit Ankara
İsrail Ordu Rasyosu’nda yer alan habere göre, İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, İsrailli yetkililerin kasıtlı tıbbi ihmali sonucu cezaevinde hayatını kaybeden Nasır Ebu Humeyd'in cesedinin alıkonulması ve ailesine teslim edilmemesi için talimat verdi.
Öte yandan, Filistinli hasta esir Nasır Ebu Humeyd’in tıbbi ihmal sonucu şehit olmasının ardından Filistinlilerin düzenlediği yürüyüşlere direnişçiler de katılım gösterdi.