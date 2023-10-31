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Dünya İsrail Savunma Bakanı'ndan itiraf: Ağır bedeller ödedik!
Dünya

İsrail Savunma Bakanı'ndan itiraf: Ağır bedeller ödedik!

Yeniakit Publisher
2023-10-31 21:59:00 - 2023-10-31 22:10:20
İsrail Savunma Bakanı'ndan itiraf: Ağır bedeller ödedik!

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi’ndeki kara operasyonlarında "önemli başarı elde ettiğini ancak ağır bir bedel ödediğini" açıkladı.

Gallant, İsrail Hava Kuvvetlerine ait bir birliği ziyareti sırasında Gazze’ye yönelik saldırılar ve kara operasyonuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Gazze Şeridi’ne çok sayıda İsrail askerinin konuşlandırıldığını söyleyen Gallant, kara birlikleriyle Filistinli gruplar arasında çatışmalar yaşandığını kaydetti.

Savunma Bakanı Gallant, söz konusu çatışmalarda İsrail güçlerinin “önemli başarı elde ettiğini" savunarak, “Maalesef savaşın bir bedeli var. Son günkü bedel oldukça ağırdı." ifadelerini kullandı.

İsrail ordusu bugün yaptığı açıklamada, Gazze’nin kuzeyindeki çatışmalarda 2 askerinin öldüğünü, ikisinin de ağır yaralandığını duyurmuştu.

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