İsrail Savunma Bakanı Gantz: Abbas inmesi zor olan bir ağaca tırmandı

Gantz, Abbas'ın dün New York'taki Birleşmiş Milletler (BM) 76. Genel Kurulu'na video mesaj yöntemiyle hitap ettiği konuşmasına ilişkin İsrail'in Kanal 13 televizyonuna değerlendirmede bulundu.

BM Genel Kurulu'na hitaben yaptığı konuşmada, İsrail'e, işgaline son vermesi için bir yıl verdiklerini söyleyen Abbas için Gantz, "Siyasi çözüme davet etmesi iyi bir durum ancak bir uyarı yaparak inmesi zor olan bir ağaca tırmandı." ifadelerini kullandı.

Gantz, Abbas'la bir görüşme daha yapma ihtimaline ilişkin "Kendisiyle sahada istikrarın sağlanması için güvenlik konularıyla ilgili görüşmüştüm. Gerekli bir durum olduğunda bir kez daha görüşebilirim." diye konuştu.

Gantz ile Abbas geçen ay işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde bir araya gelmişti.

Abbas, dün, Ramallah kentinden, New York'taki BM 76. Genel Kurulu'na video mesaj yöntemiyle hitap etmişti.

İsrail’in imzalanan anlaşmalara uymadığını ve tüm barış girişimlerinden kaçındığını vurgulayan Abbas, “İşgal devletine, Doğu Kudüs de dahil olmak üzere 1967 sınırlarındaki işgaline son vermesi için bir yıl veriyoruz. Bu süre zarfında Orta Doğu Dörtlüsü (Rusya, ABD, Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler) gözetiminde sınırı çizmeye ve tüm sorunları çözmeye hazırız. Aksi takdirde neden 1967 sınırları üzerinde bir İsrail’i tanımaya devam edeceğiz?” ifadesini kullanmıştı.

İsrail gazetesi: İsrail Dışişleri Bakanı Lapid, Ürdün Kralı Abdullah ile gizlice görüştü

Öte yandan İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid ile Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın gizlice görüştüğü iddia edildi.

İsrail'in Kanal 12 televizyonunda yer alan haberde, Lapid-Abdullah görüşmesinin geçen ay gerçekleştiği öne sürüldü.

Haberde, Lapid ile Abdullah'ın Kudüs ve Mescid-i Aksa çevresinde yaşanan gerilimi ele aldıkları aktarıldı.

Nerede yapıldığı belirtilmeyen görüşmede iki liderin, İsrail ile Ürdün arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi için atılabilecek adımları da masaya yatırdıkları kaydedildi.

Lapid, temmuz ayında Amman'ı ziyaret etmiş ve Ürdünlü mevkidaşı Eymen es-Safedi ile bir araya gelmişti.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un da ağustos ayı sonunda Amman'a giderek Abdullah ile görüştüğü ortaya çıkmıştı.