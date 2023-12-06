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Gündem İsrail: Savaşta üçüncü aşamaya geçtik
Gündem

İsrail: Savaşta üçüncü aşamaya geçtik

Yeniakit Publisher
2023-12-06 07:11:00 -
İsrail: Savaşta üçüncü aşamaya geçtik

Gazze'de binlerce Filistinliyi acımasızca öldüren İsrail, kana doymuyor. İsrail ordusundan yapılan yeni açıklamada "Savaşta üçüncü aşamaya geçtik. Güneyde bulunan tünellere yoğunlaşacağız. Bugün ikisi komutan rütbesinde 7 askerimiz öldü." ifadeleri kullanıldı.

İsrail dünyanın gözleri önünde bir soykırım uyguluyor. 7 Ekim'den bu yana on binden fazla Filistinli İsrail saldırılarında hayatını kaybetti.

İşgalci İsrail ordusu yeni bir açıklamayla kan dökmeye devam edeceğini duyurdu. İsrail ordusu tarafından "Savaşta üçüncü aşamaya geçtik. Güneyde bulunan tünellere yoğunlaşacağız. Bugün ikisi komutan rütbesinde 7 askerimiz öldü." açıklaması yapıldı.

İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı

İsrail'de 7 Ekim'deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu. İsrail ordusuna göre, Gazze Şeridi'ne düzenlenen kara saldırılarında 78, Lübnan sınırında ise 6 İsrail askeri öldürüldü.

Gazze'deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 6 bin 150'den fazlası çocuk ve 4 binden fazlası kadın olmak üzere 15 bin 899'a yükseldi.
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İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 260 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

 

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