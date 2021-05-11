  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
İsrail savaş uçakları Gazze’ye saldırdı! 2 ölü
Antalya'da uyuşturucu operasyonu
Hakkari'de İsrail’e protesto
Türkiye sınırında askerlik yapıyordu! Yavru Miçotakis terhis oldu
Dünya İsrail savaş uçakları Gazze’ye saldırdı! 2 ölü
Dünya

İsrail savaş uçakları Gazze’ye saldırdı! 2 ölü

İsrail savaş uçaklarının Gazze’deki bir binaya yönelik düzenlediği saldırılarda 2 Filistinli yaşamını yitirirken, 8 Filistinli de yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-05-11 15:07:00 -

İsrail-Filistin arasındaki gerilim devam ederken, İsrail Hava Kuvvetleri’ne bağlı savaş uçakları Gazze’de çeşitli bölgeleri vurmayı sürdürüyor. İsrail savaş uçakları, Gazze’nin Al-Rimal Mahallesi’nde bulunan bir binayı hedef aldı. Saldırı sonucu 2 Filistinli hayatını kaybetti, 8 Filistinli de yaralandı. Olay yerine gelen ambulans ve sivil savunma ekipleri, yaralıları Gazze’deki El-Şifa Hastanesi’ne kaldırdı.

Filistin Sağlık Bakanlığı’na göre, İsrail uçaklarının Gazze Şeridi’ndeki hava saldırılarında şimdiye kadar hayatını kaybedenlerin sayısı 26’ya yükselirken, bazılarının durumu ağır olmak üzere toplam 103 kişi yaralandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Hamas karşılık verince radikal Yahudiler çil yavrusu gibi dağıldı
Dünya

Hamas karşılık verince radikal Yahudiler çil yavrusu gibi dağıldı

Terör devletinin Filistinlilere yönelik zulmüne roketle karşılık veren Hamas aşırı uçtaki Yahudilerin aklını aldı. Doğu Kudüs'te kutlama yap..
Ahmet Hakan Ali Babacan’a fena çattı: Tam bir sallama bu!
Siyaset

Ahmet Hakan Ali Babacan’a fena çattı: Tam bir sallama bu!

Gazeteci Ahmet Hakan, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın "2018'de Abdullah Gül ortak aday olsa kazanıyordu" açıklamasını "Madem salla..
İdlib'de Türk askerine hain saldırı! Şehit ve yaralılar var
Gündem

İdlib'de Türk askerine hain saldırı! Şehit ve yaralılar var

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından verilen bilgiye göre, İdlib'de Türk konvoyuna yapılan saldırı sonucu 1 askerimiz şehit oldu, 4 aske..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay