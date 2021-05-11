İsrail savaş uçakları Gazze’ye saldırdı! 2 ölü
İsrail savaş uçaklarının Gazze’deki bir binaya yönelik düzenlediği saldırılarda 2 Filistinli yaşamını yitirirken, 8 Filistinli de yaralandı.
İsrail-Filistin arasındaki gerilim devam ederken, İsrail Hava Kuvvetleri’ne bağlı savaş uçakları Gazze’de çeşitli bölgeleri vurmayı sürdürüyor. İsrail savaş uçakları, Gazze’nin Al-Rimal Mahallesi’nde bulunan bir binayı hedef aldı. Saldırı sonucu 2 Filistinli hayatını kaybetti, 8 Filistinli de yaralandı. Olay yerine gelen ambulans ve sivil savunma ekipleri, yaralıları Gazze’deki El-Şifa Hastanesi’ne kaldırdı.
Filistin Sağlık Bakanlığı’na göre, İsrail uçaklarının Gazze Şeridi’ndeki hava saldırılarında şimdiye kadar hayatını kaybedenlerin sayısı 26’ya yükselirken, bazılarının durumu ağır olmak üzere toplam 103 kişi yaralandı.