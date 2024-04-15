İsrail savaş kararı verdi! ABD'den jet hızında cevap

İran'ın, İsrail'in suikastlarına misilleme olarak İsrail'e başlattığı hava saldırısının yankıları tüm dünyada sürüyor. İsrail Savaş Kabinesi, İran'ın saldırılarına karşılık verme kararı aldığını duyurdu.

'Dahil değiliz'

Kararını ABD vurgusu yaparak saldırıyı ABD ile koordine etme niyetinde olduğu duyuran İsrail'e Beyaz Saray'dan jet hızında yanıt geldi.

Kirby, "İsrail'in İran'a vereceği yanıta ilişkin karar alma sürecine dahil değiliz. İsrail hükümeti yanıt verip vermeyeceğine ve nasıl yanıt vereceğine kendisi karar verecek." dedi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, İran'ın İsrail'e yönelik hava saldırılarını önceden ABD'ye haber verdiği yönündeki iddiaları kesin bir dille reddetti.

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Kirby, İran'ın ABD'ye bu saldırıyı haber verdiği iddialarının "gülünç" olduğunu ifade etti.

Kirby, İran'ın bölgedeki ABD müttefiki ülkelere saldırıya ilişkin önceden haber verdiği yönündeki iddialara ise "İran bize hiçbir şekilde saldırının yeri ve zamanına ilişkin önceden uyarıda bulunmadı." diyerek yanıt verdi.

İran ne demişti?

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, İsrail’in, İran'ın çıkarlarına ve güvenliğine yönelik saldırılarını tekrarlamaya kalkması durumunda Tahran'ın bir sonraki eyleminin kesin, hızlı ve kapsamlı olacağı konusunda Beyaz Saray'ı uyardıklarını söylemişti.