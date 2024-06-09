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Gündem İsrail Savaş Kabinesi'nde Netenyahu'ya istifa şoku!
Gündem

İsrail Savaş Kabinesi'nde Netenyahu'ya istifa şoku!

Yeniakit Publisher
2024-06-09 21:01:00 - 2024-06-09 21:03:28
İsrail Savaş Kabinesi'nde Netenyahu'ya istifa şoku!

İsrail Savaş Kabinesi Üyesi Benny Gantz, kabineden istifa ettiğini açıkladı.

Gantz ayrıca Savunma Bakanı Yoav Gallant'a da istifa etme çağrısında bulundu.

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