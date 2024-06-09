İsrail Savaş Kabinesi'nde Netenyahu'ya istifa şoku!
İsrail Savaş Kabinesi Üyesi Benny Gantz, kabineden istifa ettiğini açıkladı.
Gantz ayrıca Savunma Bakanı Yoav Gallant'a da istifa etme çağrısında bulundu.
Ayrıntılar geliyor...
Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’da sandıklara akın ettiler: Çifte vatandaşlar oylarını kullanıyor... 23 ile 166 seçim sandığı kuruldu
İsrail Savaş Kabinesi Üyesi Benny Gantz, kabineden istifa ettiğini açıkladı.
Gantz ayrıca Savunma Bakanı Yoav Gallant'a da istifa etme çağrısında bulundu.
Ayrıntılar geliyor...
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