  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya İsrail Savaş Kabinesi Üyesi Gantz savaşı Lübnan'a taşımak istiyor
Dünya

İsrail Savaş Kabinesi Üyesi Gantz savaşı Lübnan'a taşımak istiyor

Yeniakit Publisher
2024-01-23 03:07:00 -
İsrail Savaş Kabinesi Üyesi Gantz savaşı Lübnan'a taşımak istiyor

İsrail Savaş Kabinesi Üyesi Benny Gantz, Hizbullah'ı sınırdan uzaklaştırmak için Lübnan'ın iç kesimlerine saldırmayı düşünüyor.

Gantz, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail’i ziyaret eden Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu ile görüştüğünü duyurdu.

Savaş Kabinesi Üyesi Gantz, Lecornu ile görüşmesinde Fransa’nın İsrail’e verdiği destekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Fransa Savunma Bakanı Lecornu ile Gazze’deki gelişmeleri görüştüğünü belirten Gantz, İsrail’in kuzeyinde Lübnan sınırında gerilimin tırmanma ihtimalini değerlendirdiklerini ifade etti.

Gantz, görüşmede, “Vatandaşlarımıza yönelik tehdidi ortadan kaldırmak ve Hizbullah’ı sınırdaki beldelerden uzaklaştırmak için geniş çapta Lübnan topraklarının derinliklerine doğru ilerlemek zorunda kalacağımız bir aşamaya yaklaştığımızı belirttim.” ifadesini kullandı.

Gantz’ın ifadelerine ilişkin Lübnan hükümeti veya Hizbullah’tan henüz bir açıklama yapılmadı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Fransa Savunma Bakanı Lecornu, İsrail’in Gazze’ye saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023’ten bu yana ikinci kez İsrail’i ziyaret ediyor.

Lecornu, süresi belirtilmeyen bir ziyaret kapsamında geldiği İsrail’de Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant ile görüşmüştü.

Gallant, Lecornu ile görüşmesinin ardından, “Hizbullah'ın tek taraflı ateşkes yapması durumunda dahi İsrail, kuzeyde yaşayan vatandaşlar evlerine güven içinde dönene kadar saldırıya devam edecek.” demişti.

Netanyahu da Lecornu ile görüşmesinde, Lübnan sınırındaki durumu ele almış ve İsrail’in kuzeydeki hedeflerine "diplomatik veya başka yollarla" ulaşacağını savunmuştu.

İsrail ordusu ve Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana yaşanan çatışmalarda ilk defa İsrail askerlerinin karadan Lübnan'ın iç kesimlerine yönelik saldırı hazırlığı öne çıkıyor.

Çatışmalarda şu ana kadar 166 Hizbullah mensubu, 30 Lübnanlı sivil, 6 İsrailli sivil ve 10 İsrailli asker öldürüldü.

Kaynak: AA

Hizbullah'ın kurduğu tuzak! ABD'li istihbaratçılar: Bu olursa savaştan çekiliriz
Hizbullah'ın kurduğu tuzak! ABD'li istihbaratçılar: Bu olursa savaştan çekiliriz

Gündem

Hizbullah'ın kurduğu tuzak! ABD'li istihbaratçılar: Bu olursa savaştan çekiliriz

Hizbullah, İsrail mevzilerine saldırı düzenledi
Hizbullah, İsrail mevzilerine saldırı düzenledi

Dünya

Hizbullah, İsrail mevzilerine saldırı düzenledi

Ve Hizbullah, ABD'nin teklifini reddetti!
Ve Hizbullah, ABD'nin teklifini reddetti!

Dünya

Ve Hizbullah, ABD'nin teklifini reddetti!

Siyonist Gallant'tan Hizbullah'a savaş mesajı
Siyonist Gallant'tan Hizbullah'a savaş mesajı

Dünya

Siyonist Gallant'tan Hizbullah'a savaş mesajı

İsrail basınından Hizbullah açıklaması: Çatışma kaçınılmaz
İsrail basınından Hizbullah açıklaması: Çatışma kaçınılmaz

Dünya

İsrail basınından Hizbullah açıklaması: Çatışma kaçınılmaz

Hizbullah'tan saldırı hazırlığındaki İsrail askerlerine ters köşe
Hizbullah'tan saldırı hazırlığındaki İsrail askerlerine ters köşe

Dünya

Hizbullah'tan saldırı hazırlığındaki İsrail askerlerine ters köşe

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23