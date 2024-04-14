İsrail Savaş Kabinesi toplandı!

İran, 1 Nisan'da Suriye'nin başkenti Şam'daki konsolosluk binasına yönelik saldırının ardından dün akşam İsrail'e hava saldırısı düzenledi.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, saldırıyı 'meşru müdafaa' olarak nitelendirirken, Reuters haber ajansı İran Dışişleri Bakanlığı'nın, Birleşik Krallık, Fransa ve Almanya'nın İran'daki büyükelçilerini sorumsuz davrandıkları gerekçesiyle bakanlığa çağırdı.

Öte yandan, İsrail Savaş Kabinesi İran’ın saldırılarına nasıl cevap verileceğini görüşmek üzere ikinci defa toplandı. İran'a verilecek karşılık konusunda gözler hala devam eden toplantıya çevrildi.

Ürdün'den 'müdahale' açıklaması!

Bölge ülkelerinden Ürdün ise ülkenin hava sahasına giren kimliği belirsiz bir nesneye müdahale edildiğini duyurdu. Ürdün resmi ajansı Petra'nın haberine göre, Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, İran ile İsrail arasında artan gerilime karşı itidalli olma ve ciddi sonuçlar doğuracak hiçbir tırmanışın içine sürüklenmeme çağrısında bulundu.

Ürdün ordusundan yapılan açıklamada da ülkenin hava sahasına giren kimliği belirsiz bir nesneye müdahale edildiği bildirdi. Açıklamada, ülkenin herhangi bir tarafın tehdidine veya ihlaline izin vermeyecek şekilde mevcut tüm yeteneklerle savunulacağı vurgulandı.

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Dün gece İran ve İsrail arasında yaşanan gerilim sırasında Ürdün topraklarında bazı bölgelere şarapnel parçalarının düştüğü, can kaybı ve yaralanmaya yol açmadığı da açıklandı.