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Gündem İsrail, Şam'da İran karargahını vurdu: Toplantı yapıyorlardı, çok sayıda ölü var
Gündem

İsrail, Şam'da İran karargahını vurdu: Toplantı yapıyorlardı, çok sayıda ölü var

Yeniakit Publisher
2024-01-20 12:18:00 - 2024-01-20 12:51:20

İsrail, Suriye'nin başkenti Şam'a saldırı düzenledi. Reuters'a konuşan bir kaynak, saldırıda İran Devrim Muhafızları mensubu 1 kişinin öldüğünü söyledi. Evin, İran'a ait bir karargah olabileceği belirtildi.

Konuyla alakalı AFP'de yer alan haberde ise, evde İranlı yetkililerin toplantı halinde olduğu ve toplamda 5 kişinin öldüğü bilgisi paylaşıldı.

Bundan yaklaşık 1 ay önce, İsrail yine başkent Şam'a hava saldırısı düzenlemiş, İran Devrim Muhafızları'nda "tuğgeneral" rütbesine sahip Razi Musavi'yi öldürmüştü. Musavi, Kasım Süleymani'nin çok yakın arkadaşıydı.

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Yorumlar

Türkiyem

İran Şamar oğlanı oldu Saddam kadar cesareti yok

Neron11

Artık iran suriye, ırak ve Pakistana saldırır, ne hikmetse İsrail irana vurdukça iran suriye, ırak ve Pakistana saldırıyor İsrail e tek kurşun yok
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