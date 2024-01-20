İsrail, Şam'da İran karargahını vurdu: Toplantı yapıyorlardı, çok sayıda ölü var
İsrail, Suriye'nin başkenti Şam'a saldırı düzenledi. Reuters'a konuşan bir kaynak, saldırıda İran Devrim Muhafızları mensubu 1 kişinin öldüğünü söyledi. Evin, İran'a ait bir karargah olabileceği belirtildi.
Konuyla alakalı AFP'de yer alan haberde ise, evde İranlı yetkililerin toplantı halinde olduğu ve toplamda 5 kişinin öldüğü bilgisi paylaşıldı.
Bundan yaklaşık 1 ay önce, İsrail yine başkent Şam'a hava saldırısı düzenlemiş, İran Devrim Muhafızları'nda "tuğgeneral" rütbesine sahip Razi Musavi'yi öldürmüştü. Musavi, Kasım Süleymani'nin çok yakın arkadaşıydı.
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