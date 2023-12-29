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Dünya İsrail Şam'a saldırdı
Dünya

İsrail Şam'a saldırdı

Yeniakit Publisher
2023-12-29 07:48:00 -
İsrail Şam'a saldırdı

İsrail'in, Suriye'nin başkenti Şam'ın çevresindeki bazı noktalara bir hava saldırısı daha gerçekleştirdiği ileri sürüldü.

Suriye'deki haber ajansı SANA'nın askeri kaynağa dayandırdığı haberinde, yerel saatle 01.20'de Şam'ın çevresindeki bazı noktaların, İsrail güçlerince hava saldırısıyla hedef alındığı iddia edildi.

Haberde, "Hava savunma sistemlerimiz düşman Lübnan tarafından gelen füzelerini karşılayarak bazılarını düşürdü. Saldırıda hasar meydana geldi." ifadeleri kullanıldı.

SANA, gece yarısından hemen önce de İsrail’in Şam’a hava saldırısı düzenlediğini iddiasında bulunmuştu.

İsrail makamlarından ise saldırıya ilişkin açıklama yapılmadı.

Şam ve kırsalındaki bölgelerde Suriye ordusu ve İran destekli terörist grupların yanı sıra Lübnan Hizbullahı unsurlarının bulunduğu biliniyor.
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İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve Suriye ordusuna ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.

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