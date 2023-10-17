İsrail saldırısıyla cesetleri parçalara ayrılan çocukların hastanede bir gün önce eğlendikleri görüntüler kahretti!
Dünyanın gözü önünde Gazze'de katliam yapan İsrail'in hastane saldırısında ölen çocukların, bir gün önce yapılan etkinlikte eğlendikleri görüntüler kahretti.
Dünyanın katliamına seyirci kaldığı katil İsrail, Gazze'de, bombalardan yaralanan Filistinli Müslümanların tedavi gördüğü El-Ehli Baptist Hastanesini vurdu.
En az 500 kişi hayatını kaybetti
Siyonist rejimin acımasızca bombardımana tuttuğu hastanede aralarında çocukların da bulunduğu en az 500 kişi şehit oldu.
İsrail bombalarıyla yaralanan ve yine tedavi gördükleri hastanede katillerin bombalarıyla hayatını kaybeden çocukların kan revan içindeki görüntüleri kahrederken, sosyal medyada yürekleri sızlatan video ortaya çıktı.
Bombalanan hastanede bir gün önce eğlenmişler
Saldırıda hayatını kaybeden ve atılan bomba nedeniyle vücutlarının her bir parçası bir yere dağılan çocukların hastanede bir gün önce gerçekleşen etkinlikte oyun oynayarak eğlendikleri görüldü.
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