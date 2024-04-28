İsrail saldırı planlıyordu! Biden ve Netanyahu arasında Refah görüşmesi
ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Refah'a saldırı konusunda tutumunu yineledi.
Beyaz Saray'dan görüşmeye ilişkin yazılı açıklamaya göre, Biden, Netanyahu'yla yaptığı telefon görüşmesinde İsrail'in güvenliğine olan bağlılığını yineledi.
İkili, esirlerin serbest bırakılması ve Gazze'de acilen ateşkes sağlanmasına ilişkin yürütülen görüşmeleri ele aldı.
Gazze'ye insani yardım
Gazze'ye insani yardımın artırılması hususu hakkında konuşan ikili, yardım için yeni geçişlerin açılmasını da görüştü.
İsrail'in Refah'a saldırı planı
Biden, insani yardım artışındaki "ilerlemenin" sürdürülebilir olması ve sürecin insani yardım örgütleriyle birlikte yürütülmesi gerektiğinin altını çizerek, Refah'a saldırıya ilişkin tutumunu yineledi.
Biden, daha önce yaptığı açıklamalarda Refah'a kapsamlı bir saldırıya karşı olduklarını dile getirmişti.
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