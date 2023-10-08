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Dünya İsrail sahada kaybedince psikolojik savaşa başladı! Herzog ülkeden kaçan halkına bu sözlerle seslendi
Dünya

İsrail sahada kaybedince psikolojik savaşa başladı! Herzog ülkeden kaçan halkına bu sözlerle seslendi

Yeniakit Publisher
2023-10-08 23:58:00 - 2023-10-08 23:59:24
İsrail sahada kaybedince psikolojik savaşa başladı! Herzog ülkeden kaçan halkına bu sözlerle seslendi

Kassam Tugayları tarafından hayatlarının şokunu yaşayan İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, psikolojik savaşa başladı. Havalimanlarına koşan İsrail halkına Hamas’ın saldırıları karşısında ulusal birlik çağrısında bulunarak, “İsrail bu sefer de kazanacak” dedi.

Kassam Tugayları tarafından 'Aksa Tufanı' operasyonu ile sarsılan İsrail, Gazze'de sivillere yönelik saldırılar gerçekleştirirken, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, ulusa seslendi. Herzog konuşmasında, ülkelerinden kaçmayı tercih eden İsrail halkına Hamas’ın saldırıları karşısında ulusal birlik çağrısında bulunarak, “Bu kahramanlık ruhunu ve bu birlikteliği koruyalım. Bu bizim en güçlü silahımızdır" dedi.

"Bu savaş bir anda bitmeyecek"

Umutsuzluğa kapılmadan düşmana karşılık verilmesi gerektiğini vurgulayan Herzog, “Bu savaş bir anda bitmeyecek. Düşmanlarımız psikolojik savaşa çaba harcıyorlar” ifadelerini kullanarak, İsrail halkından Hamas'a hizmet eden söylentiler yaymaktan kaçınmalarını ve ordudan gelen emirlere uymalarını istedi.

"Başka seçeneğimiz yok" 

Herzog, "Burada tartışılmaz bir gerçek var: İsrail bu sefer de kazanacak. Başka seçeneğimiz yok" ifadelerini kullanarak, “Topraklarımız üzerindeki varlığımızı yeniden inşa edip teyit edeceğiz” dedi.

İsrail ile ABD arasındaki güçlü bağa vurgu yapan Herzog, İsrail'in bağımsızlığı için savaşanlara şükranlarını sundu.

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