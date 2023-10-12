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Dünya İsrail Sağlık Bakanı'ndan skandal talimat! 'Yaralıları tedavi etmeyin'
Dünya

İsrail Sağlık Bakanı'ndan skandal talimat! 'Yaralıları tedavi etmeyin'

Yeniakit Publisher
2023-10-12 16:59:00 - 2023-10-12 17:28:10
İsrail Sağlık Bakanı'ndan skandal talimat! 'Yaralıları tedavi etmeyin'

Gazze şeridine yönelik insanlık dışı saldırılarıyla savaş suçu işleyen İsrail'den skandal bir adım daha geldi.

İsrail Sağlık Bakanı Moshe Arbel, yaralı ele geçirilen Filistinli askerlerin tedavi edilmemesi için talimat verdi.

Arbel, talimatını Binyamin Netanyahu'ya yazdığı mektubunda dile getirdi. "Sağlık sistemi bu zor zamanlarda İsrail askerlerinin tedavisine ve gelecek olana hazırlıklı olmaya odaklanmalıdır" diyen Arbel, kendi rehberliği altındaki kamu sağlığı sisteminin, Filistinlileri tedavi etmeyeceğini duyurdu.

Öte yandan İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden sivillerin sayısı bin 203'e ulaştı. 5 bin 763 kişinin de yaralandığı kaydedildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, "Hastaneler tam kapasiteyle çalışıyor. İsrail saldırılarının artması ve oluşan yoğunluktan dolayı yaralı ve hastalar yerde yatıyor." ifadelerini kullandı. Sözcü Kudra ayrıca, İsrail'in devam eden elektrik, su ve yakıt kesintisinin, yaralı ve hastaların hayatlarını tehdit ettiğini, korkunç bir sağlık ve çevre felaketine neden olduğunu vurguladı.

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