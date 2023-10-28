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Gündem İsrail rehineleri unuttu aileleri isyanda
Gündem

İsrail rehineleri unuttu aileleri isyanda

Yeniakit Publisher
2023-10-28 12:08:00 -
İsrail rehineleri unuttu aileleri isyanda

İsrailli Rehinelerin Aileleri,İsrail’in Gazze Bombardımanını yoğunlaştırmasının ardından Netanyahu ve Savaş Kabinesi ile Görüşmek İstedi! İsrail’in yanıtı ise…

İsrail’in en önemli gazetelerinden Haaretz’in haberine göre İsrailli rehine aileleri “Rehineler ve Kayıp Aileler Forumu” Başbakan Benjamin Netanyahu, Savunma Bakanı Yoav Gallant ve savaş kabinesi üyelerinin kendileriyle derhal görüşmesini talep etti. Ancak İsrail’li yetkililerden onlara yönelik henüz bir cevap gelmedi.

 

“Rehineler ve Kayıp Aileler Forumu” grubun açıklamasında, İsrail’in Gazze Şeridi'ne ilk büyük saldırısının arka planında "Bu gece, tüm gecelerin en kötüsüydü" yazıyordu.

Açıklamada, "Savaş kabinesinden hiç kimsenin, kaçırılanların aileleriyle görüşme zahmetine girip onlara tek bir şeyi “ kara operasyonunun Gazze'de kaçırılan 229 kişinin güvenliğini tehlikeye atıp atmadığını” açıklama zahmetine girmemesi endişe, hayal kırıklığı ve özellikle de büyük öfke" ifadesine yer verildi.

"Aileler, sevdiklerinin akıbeti konusunda endişeliler İsrail’li yetkililerden bir açıklama bekliyor.  “Geçen her dakika sanki sonsuzluk gibi geliyor” diyen rehine aileleri. Savunma Bakanı Yoav Gallant ve savaş kabinesi üyelerinden bu sabah bizimle görüşmelerini talep ediyoruz! " diye açıklamada bulundular.
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