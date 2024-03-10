İsrail Ramazan'da da katliama devam ediyor! Gazze'de can kaybı yükseldi
Gazze'de dün gece boyunca sivillerin üzerine bomba yağdıran katil İsrail'in saldırılarında 7 Ekim'den bu yana toplam can kaybı sayısı 31 bin 45'e yükseldi.
Katil İsrail ordusu 156 gündür Gazze Şeridi'ne saldırıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne son 24 saatte 8 saldırı gerçekleştirdiği, 85 kişinin hayatını kaybettiği, 130 kişinin de yaralandığı bildirildi.
Can kaybı 31 bin 45'e yükseldi
Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 31 bin 45'e, yaralananların sayısının ise 72 bin 654'e yükseldiği aktarıldı.
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