İsrail Ramazan ayı öncesi Filistinlilere ait evleri yıkmaya devam ediyor

İsrail Filistinlilerin evlerini yıkmaya devam ediyor.

Son olarak İsrail, dün Kudüs'te yine Filistinlilere ait bir evi yıktı.

Filistin Enformasyon Merkezi'nin Kudüs'teki yerel kaynaklardan aktardığı bilgilere göre, İsrail güçleri, Ummu Tuba Mahallesine buldozerler ve iş araçlarıyla baskın düzenledi.

İsrail güçlerinin daha sonra "ruhsatsız inşa edildiği" iddiasıyla Muhammed Ebu Tayr ile kız kardeşine ait olan evi yıktığı öğrenildi.

Olay hakkında bilgi veren Sami Ebu Tayr, İsrail güçlerince yıkılan binanın inşaatının iki yıl önce tamamlandığını, içlerinde toplam 12 kişinin ikamet ettiğini ve her bir dairenin 90 m2'den oluştuğunu söyledi.

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İsrail güçleri, yıkım esnasında bölge ahalisinin müdahalede bulunmasını engellemek amacıyla bölgeyi adeta bir askeri karargaha dönüştürdü ve yıkılması hedeflenen evin bulunduğu mıntıkaya giriş çıkışları kesin bir şekilde yasakladı.

İsrail güçlerinin aynı zamanda Kudüs ahalisinden Fatıma Salim'e de, Şeyh Cerrah Mahallesi'nde bulunan evin bir odasının yıkılmasına dair karar verildiğine dair tebliğde bulundukları belirtildi.

Kısa adı Şems olan İnsan Hakları ve Demokrasi İletişim Merkezi isimli bağımsız bir insan hakları kuruluşu, İsrail'in şubat ayında Filistinlilerin ikamet veya iş için kullandıkları tesislerini ve binalarını hedef alan yıkım, yıkım uyarısı ve kapatma faaliyetleriyle ilgili bir aylık rapor yayımladı.

Raporda, İsrail yönetiminin şubat ayı içinde Filistinliler tarafından kullanılan binalara ve tesislere yönelik yıkım, kapatma ve ileride yıkma tehdidi içeren uyarı amaçlı 187 işlem gerçekleştirdiği ifade edildi.