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Gündem İsrail polisi Fulya Öztürk'e müdahale etti
Gündem

İsrail polisi Fulya Öztürk'e müdahale etti

Yeniakit Publisher
2023-10-13 14:10:00 -

Filistin'e ölüm yağdıran İsrail'in terör eylemleri devam ediyor.

 RECEP YEŞİL  İSTANBUL 

İsrail, abluka altına aldığı Filistin'e ölüm yağdırıyor.

Hızını alamayan terörist İsrail'in polis görünümlü militanları, Mescid-i Aksa'nın dışında namaz kılan Müslümanlara müdahale etti.

O anları canlı yayında aktarmaya çalışan CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk de İsrail polisinin sert müdahalesiyle karşılaştı.

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