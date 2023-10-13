İsrail polisi Fulya Öztürk'e müdahale etti
Filistin'e ölüm yağdıran İsrail'in terör eylemleri devam ediyor.
RECEP YEŞİL İSTANBUL
İsrail, abluka altına aldığı Filistin'e ölüm yağdırıyor.
Hızını alamayan terörist İsrail'in polis görünümlü militanları, Mescid-i Aksa'nın dışında namaz kılan Müslümanlara müdahale etti.
O anları canlı yayında aktarmaya çalışan CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk de İsrail polisinin sert müdahalesiyle karşılaştı.
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