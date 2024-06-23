İsrail Orta Doğu'yu kan gölüne çevirmek istiyor! Eli kanlı Gallant: Eyleme hazırız

Katil İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, üst düzey ABD'li yetkililerle Gazze savaşını görüşmek için Washington'a gitti.

ABD'ye hareket etmeden önce yaptığı açıklamada Gallant, "Gazze'de, Lübnan'da ve daha birçok bölgede gerekli olabilecek her türlü eyleme hazırız" dedi.

Gallant, mevkidaşı Lloyd Austin ve Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir araya gelecek.

Görüşmelerde, Gazze savaşının bir sonraki aşamasını ve Hizbullah ile karşılıklı ateşin daha geniş çaplı çatışma korkularını körüklediği Lübnan sınırında tırmanan çatışmalar ele alınacak.

İsrail Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Gallant, İsrail'in güney ve kuzeyindeki son gelişmeleri, Gazze Şeridi'nde tutulan rehinelerin serbest bırakılması için devam eden çabaları, iki ülke arasındaki işbirliğini ve İsrail'in Ortadoğu'daki askeri faaliyetlerinin korunmasını ele alacak.

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Gallant, bugün erken saatlerde yaptığı açıklamada ise "Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkilerimiz her zamankinden daha önemli. Gazze'deki savaşın üçüncü aşamasına geçiş büyük önem taşıyor. Bu konuları üst düzey ABD'li yetkililerle ele alacağım" ifadelerini kullandı.