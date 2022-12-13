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Yerel İsrail Ordu'ya geldi
Yerel

İsrail Ordu'ya geldi

İsrail'li şirket 150 milyon dolarlık girişimle birlikte dünyanın en büyük dalgalı elektrik santrali projesini Ordu'da hayata geçirecek.

Yeniakit Publisher
2022-12-13 16:35:00 -
İsrail Ordu'ya geldi

Ankara-Tel Aviv ilişkileri, son dönemde karşılıklı atılan siyasi adımların ardından yeni bir ivme kazandı.

İki ülke arasında gelişen ilişkiler, ekonomi alanında da kendini gösteriyor.

Bu kapsamda İsrail merkezli Eco Wave Power şirketi, Ordu kıyısına dünyanın en büyük dalgalı elektrik santralini inşa edecek.

Yerel tedarikçi Ordu Enerji ile söz konusu şirket arasında imzalanan anlaşma doğrultusunda, riskleri azaltmak üzere santralin birkaç etap şeklinde inşa edileceği belirtiliyor.

Santralin, 77 megavat gücünde ve yatırım bedelinin 150 milyon dolar olması planlanıyor. Öncelikle kurulacak 4 megavatlık tesis sonrası nominal güce doğru yükseltme yapılacak.

Enerji alanında atılacak bu adımla, Türkiye ile İsrail arasındaki ilişkilerin yeni bir seviyeye taşınacağı vurgulandı.

Türkiye’nin Tel Aviv Büyükelçiliği Üçüncü Kâtibi Ayşe Mehlika Yıldız Esen, “Bu, Türkiye ile İsrail arasındaki ilişkileri daha da güçlendirmesini umut ettiğimiz önemli bir ortaklık. Eco Wave Power ve onun teknolojisini Türkiye’de ağırlamaktan mutluyuz.” dedi.

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