İsrail ordusunun acilen 7 bin askere ihtiyacı var

Yedioth Ahranoth gazetesinin haberine göre, İsrail Genelkurmay Başkanlığı ordunun acilen en az 7 bin ek askere ihtiyaç duyduğunu ve bunların yaklaşık yarısının muharebe mevzilerinde görev yapacağını açıkladı. Haberde, söz konusu rakamın yaklaşan periyodik asker alımlarına ek olduğu ve daha önceki alımlara göre oldukça yüksek bir sayı olduğuna işaret edildi. Bunun, İsrail ordusunun 7 Ekim’de “ağır” kayıplarla başladığı ve yaklaşık 150 gün süren çatışmaların ardından yaşadığı “şoku” gösterdiği vurgulandı. Ordunun ayrıca 7 bin 500 yeni subay ve astsubay talep ettiği, Maliye Bakanlığının yalnızca 2 bin 500 kişiye onay verdiği ifade edildi. Gazze’ye saldırıların başladığı 7 Ekimden bu yana yüzlerce askerin öldüğü, binlerce askerin ise yaralanma ve psikolojik sorunlar nedeniyle ordudan ayrıldığı belirtildi.