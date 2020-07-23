  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Pageskin
Pageskin
Aktüel

İsrail ordusundan Lübnan sınırındaki birliklere takviye

Yeniakit Publisher
2020-07-23 12:24:22 -
İsrail ordusundan Lübnan sınırındaki birliklere takviye

KUDÜS (AA) - İsrail ordusu, Suriye'ye düzenlenen hava saldırısında bir Hizbullah üyesinin öldürülmesinin ardından Lübnan sınırındaki birliklere takviye kuvvet gönderildiğini açıkladı.

Ordunun yazılı açıklamasında, "Yapılan durum değerlendirmesinin ardından Kuzey Komutanlığına seçkin piyadeler gönderilmesine karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Kararın, pazartesi Suriye'nin başkenti Şam'da yer alan havalimanı yakınlarına düzenlenen ve biri Hizbullah üyesi olmak üzere 5 kişinin öldüğü saldırının ardından gelmesi dikkati çekti.

Beşşar Esed rejimi, saldırının arkasında İsrail'in olduğunu söylerken, Tel Aviv yönetiminden olaya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmamıştı.

İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve rejime ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Insignia
Satılık 2016 model Opel Insignia

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı