İsrail ordusundaki 'tanıdık' teröristlere karşı İstanbul'da büyük eylem!
Filistin’de çocukları, kadınları, yaşlı-genç 40 bine yakın Müslümanı katleden katil İsrail ordusuna katılan Türkiye vatandaşlarının vatandaşlıktan atılması için Beyazıt Meydanı’nda büyük bir eylem gerçekleştirilecek.
Filistin’de çocukları, kadınları, yaşlı-genç 40 bine yakın Müslümanı katleden katil İsrail ordusuna katılan Türkiye vatandaşlarının vatandaşlıktan atılması için Beyazıt Meydanı’nda büyük bir eylem gerçekleştirilecek.
İsrail ordusunun Filistin'e yönelik gerçekleştirdiği soykırım saldırılarında Türkiye vatandaşlarının İsrail saflarında yer almasına tepkiler çığ gibi büyüyor. Türk vatandaşlarının Siyonist orduya katılarak kanlı operasyonlarda yer aldıklarına dair sosyal medya paylaşımları Meclis gündemine de gelmişti. Siyonist orduya katılan Türkiye vatandaşlarının vatandaşlıktan çıkarılması için gösterilen haklı tepkiler protesto eylemlerine dönüştü.
ÜLKEMDE SİYONİST İSTEMİYORUM
Büyük Doğu Akıncıları Fikir Sanat ve Dayanışma Derneği, katil İsrail ordusuna katılan Türkiye vatandaşlarının yargılanması, cezalandırılması ve vatandaşlıktan atılması için eylem gerçekleştirecek. 28 Temmuz Pazar günü Beyazıt Meydanı’nda gerçekleştirilecek eylem saat 18.30’da başlayacak.
“Ülkemde Siyonist İstemiyorum” sloganıyla tertiplenecek eyleme çok sayıda vatandaşın yanı sıra çeşitli sivil toplum kuruluşların da yoğun katılımı bekleniyor.
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