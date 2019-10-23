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İsrail ordusunda Türkiye kavgası! "Devletimiz delirmiş"

İsrail askerlerine Türkiye'den ithal edilen domatesin yedirilmesi tartışmalara neden oldu. Türkiye'nin domatesini yemeyi kaldıramayan Siyonistler, "Devletimiz delirmiş" diyerek hükümetlerine tepki gösterdi.

23 Ekim 2019 Çarşamba 16:34
İsrail ordusunda Türkiye kavgası! "Devletimiz delirmiş"

İşgal altındaki Filistin'in güneyinde yer alan 'Ramat Negev bölgesel yönetimi (Ramat Negev Regional Council)' Başkanı Eran Doron, Türkiye'den İsrail ordusu için ithal edilen domatesler hakkında, İsrailli kanal i24'e çeşitli açıklamalarda bulundu.

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Doron, "Devletimiz deli. Pusulasını kaybetmiş. Ekonomisi batık bir ülkenin (Türkiye) ekonomisini iyileştirmeyi seçtiler. Bizim çiftçilerimiz en iyi domatesleri üretiyor. Kürtlere yardım yapmayı konuşuyorlar ama Türk üretimi gıdaları alıyorlar" dedi.

Milli Gazete'nin haberine göre Doron ayrıca, İsrail halkına İsrailli olmayan tarım ürünleri satın almaktan kaçınmak çağrısında bulundu.

Şikayetlerin gelmesinin ardından, Yediot Aharonot gazetesi, Türk domateslerinin İsrail ordusunun beslenme düzenini bozduğu yönünde skandal bir haber yaptı.

Gazete ayrıca, ithal edilen Türk domates miktarının son zamanlarda önemli ölçüde arttığını ve askerlerin, Türk domateslerini yerel domateslere göre daha fazla tükettiğini yazdı.

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Haber Tarihi: 23 Ekim 2019 Çarşamba 16:34
  1. Ramat Negev bölgesel yönetimi (Ramat Negev Regional Council)
  2. Eran Doron
  3. İsrail ordusu
  4. Türkiye
  5. Türkiye domatesi
  6. ithal domates

YORUM YAZ

  • HüseyinHüseyin12 sa önce
    Adamlar bizim domatezimizi yemeye tahammül edemiyor. Biz herşeylerini kullanıp onlara para kazandırıyoruz.
  • osmanliosmanli13 sa önce
    Ekonomisi batikmis, kim ekonomisi batik alcak. Turkiye ekonomisi dunyanin ilk 10 nda. Ya israil?
  • GerceklikGerceklik14 sa önce
    Buradaki gerçeklik Türk ekonomisin batılk olduğudur evet maalesef erdoğan ekonomiyi gündemden uzak tutuyor bugün açıklanan bazı bilgilere göre geçen sene ki devalüasyondan dolayı Türkiyede milletin cebinden 250 milyar dolar buharlaşmış ve 24bin milyoner kaybetmişiz bence bunu konuşun bu milletin hali ne olacak TL 2018 ocakta 3.77 idi şimdi 5.77 yani yuzde 65 civarı devalasyon olmuş ama maaşlar aynı
  • KüstahKüstah14 sa önce
    Yiyin la yiyin. .......la o domateslerin tohumlarını siz satıyonuz yaYahudi tohum onlar öz be öz
  • Safya HARMANSafya HARMAN15 sa önce
    Saçmalık
  • 1492149215 sa önce
    yalanın bini bir para.
  • kadirkadir15 sa önce
    TÜRKİYENİN HIYARINIDA DENEYİN İYİDİRTAVSİYE EDERİM SİYONİST KEFERELER
  • Ada.mAda.m15 sa önce
    Zıkkımin.Pekini. Yiyin
  • ŞüpeviŞüpevi15 sa önce
    Yeyin yeyin... tohumu sizden olan domates bunlar.Ekonomimiz battıysa sizin domates batırdı o zaman.Battığımız halde sizden aldığımızdan daha ucuz iha siha yapıyorsak... korkun o zaman.Batan Türkiye bunu başarıyorsa ayağa kalktığımızda ne b.k yiyeceksiniz... ödünüz b.kunuza karışacak değilmi
  • hercaihercai16 sa önce
    Turk yogurdu ve kefir de verelim, canlanirsiniz biraz.Pastirma da var.
  • MalikMalik16 sa önce
    Bunlar mal be...kartondan kaplan...sahip oldukları medya vasıtasıyla yarattıkları büyü bozuldu...

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