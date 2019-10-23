İsrail ordusunda Türkiye kavgası! "Devletimiz delirmiş"

İşgal altındaki Filistin'in güneyinde yer alan 'Ramat Negev bölgesel yönetimi (Ramat Negev Regional Council)' Başkanı Eran Doron, Türkiye'den İsrail ordusu için ithal edilen domatesler hakkında, İsrailli kanal i24'e çeşitli açıklamalarda bulundu.

Türk ekonomisini kötüledi, teröristlere desteklerini hatırlattı

Doron, "Devletimiz deli. Pusulasını kaybetmiş. Ekonomisi batık bir ülkenin (Türkiye) ekonomisini iyileştirmeyi seçtiler. Bizim çiftçilerimiz en iyi domatesleri üretiyor. Kürtlere yardım yapmayı konuşuyorlar ama Türk üretimi gıdaları alıyorlar" dedi.

Milli Gazete'nin haberine göre Doron ayrıca, İsrail halkına İsrailli olmayan tarım ürünleri satın almaktan kaçınmak çağrısında bulundu.

Şikayetlerin gelmesinin ardından, Yediot Aharonot gazetesi, Türk domateslerinin İsrail ordusunun beslenme düzenini bozduğu yönünde skandal bir haber yaptı.

Gazete ayrıca, ithal edilen Türk domates miktarının son zamanlarda önemli ölçüde arttığını ve askerlerin, Türk domateslerini yerel domateslere göre daha fazla tükettiğini yazdı.