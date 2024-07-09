İsrail ordusuna katılan çifte vatandaşlar hakkında HÜDA PAR’dan kanun teklifi!

HÜDA PAR, Türk-İsrail çifte vatandaşı olup, İsrail ordusuna katılarak Gazze'deki Müslüman soykırımına ortak olanların vatandaşlıktan çıkarılmasına ve mal varlıklarına el konulmasına dair kanun teklifini yarın TBMM’ye sunacak.

"Mal varlıklarına el konulmalı"

HÜDA PAR Batman Milletvekili Serkan Ramanlı, konuyla ilgili TBMM'de yaptığı basın açıklamasında, HÜDA PAR'ın Vatandaşlık Kanunu'nda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi ile ilgili bilgi vererek siyasi partilerden destek istedi.

HÜDA PAR'ın Vatandaşlık Kanunu'nda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi ile ilgili bilgi vererek Ramanlı, "Aralık 2023 çifte vatandaşlardan bugün itibarıyla siyonist saflarda, insanlığa karşı suç işleyenlerin vatandaşlıktan çıkarılması ve siyonist çetenin elebaşlarının Meclis kararıyla da yargılanabilmelerinin önünün açılması için bir kanun teklifi vermiştik. Biliyorsunuz insanlığa karşı suç ve soykırım uluslararası bir sözleşmeye bağlanmış ve Türkiye'nin de taraf olduğu bir sözleşme. Bu sözleşme gereğince üye ülkeler soykırıma ve insanlığa karşı suçlara karşı etkin mücadele etme yükümlülüğünü almış durumdalar. Elbette bizim Türk Ceza Kanunu'muzda insanlığa karşı işlenen ve soykırım olarak nitelendirilebilecek suçları için belli cezalar öngörülmüş, mevzuatımız buna uygun ancak Adalet Bakanı'nın talebiyle böyle bir soruşturmanın başlatabiliyor olması ve bugüne kadar Adalet Bakanı'nın bu yönde Cumhuriyet Başsavcılıklarına herhangi bir talepte bulunmaması sebebiyle ki 9 ayı geride bıraktık.

"9 aydır neyi bekliyoruz"

Siyonist çetenin elebaşlarına yönelik ülkemizde herhangi bir soruşturma başlatılmış değil. Madem, ülkemiz insanlığa karşı suçlarda ve soykırım suçlarında yükümlülük altında uluslararası sözleşmeler itibariyle ve soykırım suçu bütün insanlığa karşı işlenmiş bir suç ve ülkemiz de bununla etkin mücadele etmenin taahhüdünü vermiş, o halde 9 aydır biz neyi bekliyoruz? Neden yapabileceklerimizi yapma konusunda hala mütereddit davranıyoruz ve somut bir adım atmıyoruz?" ifadelerine yer verdi.

Açıklamasının devamında Ramanlı, şunları aktardı: "İşte yarın Genel Kurul'da görüşülecek olan kanun teklifimiz de soruşturmanın sadece Adalet Bakanı'nın talebiyle mümkün olması değil, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin de alacağı bir kararla Cumhuriyet Başsavcılıklarının harekete geçmesinin imkanını oluşturmak istiyoruz. Kanun teklifimizin bilinci bölümü bu. İkinci bölümü de az önce ifade ettiğim gibi ister Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olsun ister çifte vatandaş olsun bugün itibariyle siyonist saflarda; kadın, çoluk, çocuk demeden masum sivilleri katleden, bu katliama ortaklık edenlerin vatandaşlıklarının iptal edilmesi, mal varlıklarına el konulması ve bu mal varlıklarının aile ve gençlik fonuna aktarılmasının önünü açacak bir maddeyi de içeriyor."

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Ramanlı, "Bugün Filistin'e karşı, Gazze'ye karşı gerçekleştirilen insanlığa karşı suçlar ve soykırım yarın belki dünyanın başka bir coğrafyasında, ırkı, dini, dili farklı insanlara karşı da gerçekleştirilebilir. Biz sadece hükümetler arası ilişkiler bozulmasın diye Adalet Bakanlığının talebine bağlamışsak, savaş kararı bile alabilecek yetkiye sahip olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin alacağı bir kararla bu soruşturmaların önünü açmamız elbette mümkündür. Meclis'in buna yetkisi vardır ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin de bu sorumluluktan kaçmaması gerekiyor. Çünkü bizler milletimiz adına burada bulunuyoruz, milletimizi temsil ediyoruz ve milletin ortak vicdanında bu soykırıma yer yoktur, soykırım suçlularına merhamet de yoktur, bir sevgi de elbette yoktur. Dolayısıyla milletin istediğini, insanlığın ortak vicdanının gerektirdiği adımı hep beraber atalım istiyoruz." dedi.