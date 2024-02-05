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Dünya İsrail ordusu sivillerin sığındığı bölgeyi vurdu! 30 can kaybı
Dünya

İsrail ordusu sivillerin sığındığı bölgeyi vurdu! 30 can kaybı

Yeniakit Publisher
2024-02-05 12:01:00 -
İsrail ordusu sivillerin sığındığı bölgeyi vurdu! 30 can kaybı

Dünyanın gözü önünde eşi benzeri görülmemiş katliama imza atan işgalci İsrail ordusunun, güvenli olduğunu iddia ettiği Gazze'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah'ta son 24 saatte 30 kişi daha yaşamını yitirdi.

Dünyanın gözü önünde eşi benzeri görülmemiş katliama imza atan işgalci İsrail ordusunun, güvenli olduğunu iddia ettiği Gazze'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah'ta son 24 saatte 30 kişi daha yaşamını yitirdi.

Terör devleti İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları acımasızca devam ederken katliamda 4 ay geride kaldı.

7 Ekim Cumartesi sabahı başlayan savaşın başından bu yana ABD'nin koşulsuz desteğini arkasına alarak Gazze'de eşi benzeri görülmemiş bir soykırıma imza atan İsrail, hedef gözetmeksizin her yeri bombalarken 27 binden fazla masum Filistinliyi katletti.

Netanyahu'nun katil ve zorba ordusu ile Hamas arasında Gazze ve Han Yunus'ta çatışmalar şiddetli bir şekilde devam ediyor. İsrail güçleri, sivillerin sığındığı Refah kentine acımasızca saldırıyor.

SON 24 SAATTE 24 CAN KAYBI

Gazze'deki hükümetin medya ofisinden yapılan açıklamada, İsrail ordusunun, Deyr el-Belah'ta sivillerin evlerine hava saldırısı düzenlediği ve yine aynı bölgedeki bir camiyi bombaladığı belirtildi. Yapılan açıklamada İsrail'in, güvenli olduğunu iddia ettiği ve insanları göçe zorladığı bu bölgede son 24 saat içinde düzenlenen kanlı saldırılarda 30 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
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SOYKIRIMIN PARÇASI

Açıklamada bu saldırının, İsrail'in Gazze'deki sivillere karşı yürüttüğü soykırım savaşının bir parçası olduğuna dikkat çekildi. Açıklamanın devamında bu korkunç katliamdan ve Filistin halkına karşı işlenen suçlardan İsrail'in yanı sıra uluslararası hukuka, insancıl hukuka ve tüm anlaşmalara aykırı olan bu katliamlara yeşil ışık yakan uluslararası camia ile ABD yönetiminin sorumlu olduğu ifade edildi.

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