İsrail ordusu içindeki topçu askerler LGBT bayrağı açtı Lut kavminin çocukları
Gazze sınırında bekleyen işgal ordusu, LGBT renkleriyle birleştirilmiş İsrail bayrağı açtı.
Gazze’ye kara harekâtı başlatmak üzere olan İsrail topçu taburunda ilginç bir olay yaşandı. Bir asker eşcinsellerin taşıdığı LGBT bayrağını uzaktan kendilerini izleyen basın mensuplarına gösterdi. Topçu İsrail askerlerinin bu hareketi neden yaptığı anlaşılamadı. Kısa bir süre yayında kalan görüntüler (X) tarafından yayından kaldırıldı.