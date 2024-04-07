İsrail ordusu, Han Yunus’tan çekildi
İsrail ordusu, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus bölgesinden geri çekildiğini açıkladı.
İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, Gazze’nin güneyindeki Han Yunus’un batısından çekildiği kaydedildi. Açıklamada, “98. komando tümeni, 4 aydır operasyon yürüttüğü Han Yunus’tan görevini tamamlayarak dün gece saatlerinde çekildi” denildi. Açıklamada ayrıca, Nahal tümeninin Gazze’nin güneyindeki Filistinlilerin kuzeye dönmelerini engellemek amacıyla Gazze’de kalmaya devam edeceği bildirildi.
Filistinli yetkililer ise, İsrail güçlerinin Han Yunus’un batısından tamamen çekildiğini ancak doğunda konuşlanmaya devam ettiklerini söyledi.