İsrail ordusu 'Gazze’ye girildi' açıklamasından geri adım attı

İsrail ordu sözcülüğü, “Gazze’ye girildiği" şeklindeki açıklamasını yinelemekten kaçınarak, yalnızca "saldırının sürdüğünü" belirtmekle yetindi.

İsrail Ordusu Yabancı Basın Sözcüsü Jonathan Conricust, yaptığı açıklamada, İsrail askerlerinin saldırı başlattığı Gazze Şeridi'ne "girdiğini" de ifade etmişti.

İsrail Ordusu Sözcüsü Avichay Adraee ise askerlerin Gazze Şeridi'ne girip girmediğini teyit edemeyeceğini belirterek, "Sadece Gazze Şeridi’ne havadan ve karadan bir saldırı başlatıldığını söyleyebilirim." dedi. Adraee, daha önce Conricust'un yaptığı açıklamalar ile ilgili "tercüme hatası" olduğunu ileri sürdü.

Adraee, "Jonathan’ın (Conricust) dediklerini ne yalanlıyorum ne teyit ediyorum ne de buna ilişkin bir yorum yapıyorum." ifadelerini kullandı.

İsrail basınından orduya eleştiri

Times of İsrail gazetesinde çıkan bir haberde, ordunun yabancı basını yanlış bilgilendirdiği belirtildi. Haberde Conricust'a "İsrail askerleri Gazze'ye girdi mi?" sorusu yöneltildiğinde buna "Evet" diye cevap verdiği kaydedildi.

Conricust, İsrail ordusundan yapılan "Gazze'ye havadan ve karadan saldırıyoruz" şeklindeki yazılı açıklamasının ardından sorular üzerine AA,Washington Post ve İsrail'in I24 kanalı dahil bazı yabancı basın kuruluşlarına, "İsrail askerleri Gazze'ye girdi" demişti.

İsrail'den vatandaşlarına 'Gazze sınırından uzak durun' çağrısı

İsrail, Gazze Şeridi'ne kara operasyonu başlattığını duyurmasının ardından tüm vatandaşlarına "Gazze sınırından uzak durmaları" çağrısında bulundu.

İsrail ordusu açıklamasında, Gazze'den İsrail'in sınır bölgelerine roket saldırılarının artabileceği endişesiyle vatandaşlara sığınaklara girmeleri talimatı verildiği aktarıldı.

Gazze sınırına 4 kilometre mesafede bulunan bölgelerde yaşayan tüm İsraillilerden sığınaklara girmeleri ve ikinci bir duyuruya kadar burada kalmaları istendi.

Öte yandan İsrail'in Gazze Şeridi'ne hava ve kara operasyonu düzenleyeceğini açıklamasının ardından Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in farklı bölgelerine 100 roket gönderdiğini duyurdu.

Bunun İsrail'in sivilleri hedef alması ve altyapı tesislerini bombalamasına verilen bir yanıt olduğunu kaydeden Kassam Tugayları, İsrail'in güneyindeki bir askeri üssün yanı sıra Aşkelon, Aşdod, Beersheba ve Sderot'a 100 roketle saldırı düzenlediklerini açıkladı.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşunda (KAN) yer alan habere göre, Gazze'den Aşkelon ve Aşdod'a atılan roketler bazı binalara isabet etti.

Aşkelon'da ise büyük alanlarda elektrik kesintisi yaşandı.

Kudüs ve Gazze'deki olaylar

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını bildirmişti.

Bayramda da durmayan İsrail saldırılarında 10 Mayıs'tan bu yana şehit olanların sayısı 103'e, yaralı sayısı 580'e yükseldi.