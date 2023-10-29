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Gündem İsrail ordusu Gazzeli Müslümanları havadan attıkları broşürle tehdit etti! 'Ellerinizi kaldırın'
Gündem

İsrail ordusu Gazzeli Müslümanları havadan attıkları broşürle tehdit etti! 'Ellerinizi kaldırın'

Yeniakit Publisher
2023-10-29 18:24:00 - 2023-10-29 18:33:33
İsrail ordusu Gazzeli Müslümanları havadan attıkları broşürle tehdit etti! 'Ellerinizi kaldırın'

Siyonist İsrail ordusu karadan girmeye cesaret edemediği Gazze'ye havadan broşürler atmaya başladı.

Siyonistler, attıkları broşürlerle Gazze'li Müslümanlardan teslim olmalarını istiyor.

Broşürde, meşru müdafaa hakkı kapsamında küffarla savaşan Hamas "terör örgütü" diye hedef alınırken, şu ifadeler yer alıyor:

"Terör örgütü Hamas, insanlığa karşı en korkunç suçları işledi. Kadınlara tecavüz etti. Çocukları, yaşlıları ve her dinden ve kökenden aileleri kaçırdı. Hamas'ın eylemleri İslam dinine aykırıdır. Hamas = IŞİD.

1. Silahsızlanın
2. Ellerinizi kaldırın
3. Yapabiliyorsanız beyaz bir işaret (veya bayrak) sallayın.
4. Talimatlarımıza uyun
5. Yanınızda yiyecek ve su almayın. Biz sizinle ilgileneceğiz."


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Yorumlar

Osman AYDIN

EY FILISTINLI KARDEŞLERIM ANALARIMIZ BACILARIMIZ SAKIN O ŞEYTANLARIN OYUNUNA GELMEYIN DIRENIN ZAFER ALLAHIN IZNIYLEN FILISTININ OLACAKTIR BAKIN NE DOYOR YANINIZA SU VE YIYECEK ALMAYINKI SIZI RAHAT OLDURELIM BU ARADA SUSAN ARAPLAR VE ISLAM ULKELERININ LIDERLERI BATININ UŞAĞI DILSIZ ŞEYTAN OLMUŞTUR BUNUN BAŞKA IZAHI YOK ARAB ULKESI YERI GELDIGINDE BIZ ZENGINIZ BIZIM SILAHIMIZ COK DIYORSUNUZ BU GUN KOMŞUNUZA YARDIM ETMEZSENIZ YARIN SIZEDE SALDIRIRLAR BU KAFIR TOPLULUĞU O ZAMAN NE YAPACAKSINIZ IYI DUŞUNUN AKLINIZI BAŞINIZA TOPLAYIN ISLAM ORDULARINI GUCLENDIRIN AMAREKA SIZE HICBIR ZSMAN FAYDA GETIRECRK IŞ YAPMAZ ANCAK EKONOMILERINIZI COKERTMEK IÇIN ELINDEN GELENI YAPAR

Filistin, Kudüs, Mescid-i Aksa bizimdir

Adi kö**kler, HAMAS terör örgütü değildir ama siz insanlık düşmanı aşağılık, vahşi, barbar bir terör devletisiniz! Öldüren, katleden, tecavüz eden köp**lersiniz!
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