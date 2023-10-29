İsrail ordusu Gazzeli Müslümanları havadan attıkları broşürle tehdit etti! 'Ellerinizi kaldırın'

Siyonistler, attıkları broşürlerle Gazze'li Müslümanlardan teslim olmalarını istiyor.

Broşürde, meşru müdafaa hakkı kapsamında küffarla savaşan Hamas "terör örgütü" diye hedef alınırken, şu ifadeler yer alıyor:

"Terör örgütü Hamas, insanlığa karşı en korkunç suçları işledi. Kadınlara tecavüz etti. Çocukları, yaşlıları ve her dinden ve kökenden aileleri kaçırdı. Hamas'ın eylemleri İslam dinine aykırıdır. Hamas = IŞİD.

1. Silahsızlanın

2. Ellerinizi kaldırın

3. Yapabiliyorsanız beyaz bir işaret (veya bayrak) sallayın.

4. Talimatlarımıza uyun

5. Yanınızda yiyecek ve su almayın. Biz sizinle ilgileneceğiz."



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