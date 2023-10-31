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Yerel İsrail ordusu Gazze'deki hastanelerin çevresine saldırılarını sürdürüyor
Yerel

İsrail ordusu Gazze'deki hastanelerin çevresine saldırılarını sürdürüyor

Yeniakit Publisher
2023-10-31 07:06:00 -
İsrail ordusu Gazze'deki hastanelerin çevresine saldırılarını sürdürüyor

İsrail savaş uçaklarının, gece boyunca Gazze Şeridi'ndeki hastanelerin çevresini vurmaya devam ettiği belirtildi.

Filistin haber ajansı WAFA'nın hastane kaynaklarından derlediği bilgilere göre, Gazze'nin kuzeyindeki Endonezya Hastanesi, Filistin Kızılayı tarafından yönetilen kentin batısındaki Kudüs Hastanesi, güneydeki Gazze Avrupa Hastanesi ve Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi çevresindeki evler İsrail uçaklarının hedefi oldu.

Hastane yakınlarına yönelik saldırılar sonucu oluşan hasara ilişkin ayrıntılı bilgi verilmedi.

Ayrıca, Gazze'nin orta kesimlerindeki Deyr Belah bölgesinde bulunan Şuheda Aksa Hastanesi'nde yakıt sıkıntısının had safhaya ulaştığı ve bu nedenle oldukça sık elektrik kesintilerinin yaşandığı aktarıldı.

Öte yandan Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, daha önce yaptığı açıklamada, Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi'nin 3'üncü katının İsrail savaş uçaklarının saldırısı sonucu ciddi hasar gördüğünü duyurmuştu.

 
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Yorumlar

Ziya

Aynisi misli ile siz yahudi uyuz k.peklerine yapılınca havlamak yok şimdiden söylüyorum

muş ovası

yine k.hpeleşti israil ordusu zaten hep k.hpeydi israil ordusu.
TÜM YORUMLARA GİT ( 4 )
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