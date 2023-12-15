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Gündem İsrail ordusu Gazze'deki çatışmalarda bir askerinin daha öldüğünü duyurdu
Gündem

İsrail ordusu Gazze'deki çatışmalarda bir askerinin daha öldüğünü duyurdu

Yeniakit Publisher
2023-12-15 08:56:00 -
İsrail ordusu Gazze'deki çatışmalarda bir askerinin daha öldüğünü duyurdu

Katiller ordusu, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda bir askerinin daha öldüğünü, 4'ünün de ağır yaralandığını duyurdu.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, 603. İstihkam Taburu'ndan Oz Shmuel Aradi'nin (19) Gazze'nin güneyindeki çatışmalarda öldürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, Gazze'deki çatışmalarda 4 yedek askerin de ağır yaralandığı bildirildi.

İsrail ordusunun Gazze’ye kara harekatı başlattığı 27 Ekim’den bu yana ölen İsrail askerlerinin sayısı 117'ye, 7 Ekim'den bu yana öldürülenlerin sayısı ise 446'ya yükseldi.

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