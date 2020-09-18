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Aktüel İsrail ordusu Gazze sınırında 3 Filistinliyi gözaltına aldı
Aktüel

İsrail ordusu Gazze sınırında 3 Filistinliyi gözaltına aldı

Yeniakit Publisher
2020-09-18 17:52:25 -
İsrail ordusu Gazze sınırında 3 Filistinliyi gözaltına aldı

GAZZE (AA) - İsrail ordusu abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyinden İsrail'e geçmeye çalışan 3 Filistinliyi gözaltına aldığını duyurdu.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki çitlerden İsrail tarafına geçmeye çalışan silahsız 3 şüphelinin gözaltına alındığı ve soruşturma için nakledildiği belirtildi.

Açıklamada, kişilerin İsrail'e geçmeye çalışmasının sebebi hakkında bilgi paylaşılmadı.

İsrail güçleri, Gazze'deki Filistinlilerin sınıra paralel 300 metrelik "tampon bölge"ye girmesini yasaklıyor.

Yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi, 2006'dan bu yana İsrail tarafından abluka altında tutuluyor.


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