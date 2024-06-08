İsrail ordusu, Gazze-Mısır sınırını tamamen işgal etti!
Refah'ta saldırılarına devam eden İsrail güçlerinin Mısır-Gazze sınır hattını tamamen kontrol altına aldığı bildirildi.
Refah'ta saldırılarına devam eden İsrail güçlerinin Mısır-Gazze sınır hattını tamamen kontrol altına aldığı bildirildi.
Mayıs ayı başında Refah'a yönelik kara işgalini başlatan İsrail ordusunun sahil şeridine ulaşarak sınır hattını tamamen işgal ettiği belirtildi.
Yerel kaynaklar, Refah'ta sahil bölgesine kadar ulaşan İsrail tanklarını görüntüledi.
İsrail ordusunun sahil şeridindeki Karyetu's Suveydiyye'ni işgal ettiği ve doğuya doğru ilerlediği ifade edildi.
Bölgedeki ilerleyişin ardından İsrail aynı zamanda Refah kuzeyindeki Tel es Sultan'ı kuzeyden kuşatma altına almış oldu.
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Refah'ta çatışmalar halen devam ediyor.
İsrail'in tamamını işgal ettiği sınır hattında, kuzeydeki Netzarim Koridoru'na benzer bir askeri koridor inşa edeceği ifade ediliyor.
Kaynak: Mepa News