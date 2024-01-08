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Gündem İsrail ordunun açığını dünyaya itiraf etti! 'Bu tarz saldırılara çaresiz kalıyoruz'
Gündem

İsrail ordunun açığını dünyaya itiraf etti! 'Bu tarz saldırılara çaresiz kalıyoruz'

Yeniakit Publisher
2024-01-08 13:46:00 -
İsrail ordunun açığını dünyaya itiraf etti! 'Bu tarz saldırılara çaresiz kalıyoruz'

Haaretz, Hizbullah'ın, Salih Aruri suikasti sonrası 'ön yanıt' olarak İsrail'in gözetleme üssünü hedef almasına ilişkin bomba bir itirafta bulundu. Haaretz bu saldırının hava üssüne büyük zarar verdiğini itiraf ederek "IDF bu tarz saldırılara karşı çaresiz kalıyor" dedi.

Hizbullah, Lübnan'da gerçekleştirilen suikast sonucu Hamas'ın Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri'nin öldürülmesine "ön yanıt" olarak bir İsrail gözlem noktasını 62 roketle vurduğunu duyurmuştu.

Hizbullah Cumartesi sabahı Meron Dağı'na düzenlediği füze saldırısı İsrail'in stratejik gözetleme noktasını hedef almıştı.

İsrail ordusu Pazar günü, saldırıların tesise zarar verdiğini ve olayı araştırdığını itiraf etti.

'İsrail'in bunu engelleyecek bir sistemi yok'

İsrail'in önde gelen gazetelerinden Haaretz bu gelişmeyi 'İsrail, Hizbullah saldırısının stratejik hava üssüne büyük hasar verdiğini kabul etti' manşeti ile okurlarına duyurdu.

Haberde, 'İsrail'in Hizbullah'ın kullandığı tanksavar füzelerini engelleyecek bir sistemi yok' denilerek IDF'nin bu tarz füze saldırılarına karşı çaresiz kaldığı belirtildi.
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