İsrail Ordu Sözcüsü bile o gerçeği kabul etti! İtiraf ki ne itiraf

Tunca Bengin, İsrail ordusunun Gazze'deki operasyonlarını ve sivil kayıpları ele aldı. İsrail ordusunun hastane, ibadethane ve mülteci kamplarını bombaladığını belirten Bengin, BM raporlarına göre 25 binden fazla kadın ve çocuğun öldüğünü ifade etti. Bengin, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun bu katliamları meşrulaştırma çabalarını eleştirdi​ği Milliyet'teki yazısında özetle şunları kaydetti:

"(...) Netanyahu’nun şu ana kadar tek yaptığı çocuk, kadın ayırdetmeksizin Filistinli sivil katliamı. İsrail ordusu hastane, ibadethane, mülteci kampları heryeri bombaladı, hala da devam ediyor... 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze’de “İsrail tarafından 25 binden fazla kadın ve çocuğun öldürüldüğünü” bizzat ABD Savunma Bakanı Austin söyledi. Bunların arasında açlıktan, bakımsızlıktan ölen çocuklar, bebekler de var. BM raporlarına göre; 3 bin 500 çocuk açlık sebebiyle ölümle yüz yüze.. Bu alçak tablo nedeniyle de BM, İsrail ordusunu çatışma bölgelerinde çocuklara zarar verenler “kara listesine” aldı. Bunlardan hiç utanmayan Netanyahu ise sosyal medya platformlarından paylaştığı yalan, yanlış, düzmece görüntülerle ya da söylemlerle daha çok propaganda savaşıyla durumu idare etmeye ve kadın, çocuk katili askerlerini “dünyanın en ahlaklı ordusu” diye yutturmaya çabalıyor. Hamas’a karşı başarı palavrasıyla bir algı yaratmaya çalışıyor. Hem de sahada Kassam Tugayları değil bitme Netanyahu’nun “kontrol altına aldık” dediği yerlerde İsrail ordusuna pusular kurup, ağır zayiatlar verdirdiği gerçekliği ortadayken. Ki bu bağlamda İsrail’den, ordunun sadece havadan sivil katliamı yapabildiğini, Kassam Tuguayları’na karşı hiçbir üstünlük sağlayamadığına dönük itiraflar da var. İsrail Ordu Sözcüsü Hagari’nin dahi kabul ettiği bu gerçeği, İsrail’de birçok üst düzey görevli deklare etti.” Hamas bir fikir, siyasi bir partidir. Hamas’ı yok etme, ortadan kaldırma işi sadece halkın gözüne kum atmaktan başka bir şey değildir. Hamas’ı yok edemeyiz”diye...” (...)"



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