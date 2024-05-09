İsrail Ordu Sözcüsü ABD ile "danışıklı dövüş" yaptıklarını itiraf etti!

The Times of Israel, Hagari'nin, basın toplantısında ABD'nin şimdiye kadar İsrail'e ve ordusuna ciddi güvenlik yardımları sağladığını söyledi.

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı General Michael Erik Kurilla ile her gün konuştuğunu belirterek, "Aramızda anlaşmazlıklar olsa dahi bunları kapalı kapılar ardında çözüyoruz." ifadesini kullandı.

Silah sevkiyatını sözde kısıtladıklarını açıklamışlardı!

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, dün İsrail'in Refah'a yönelik kapsamlı bir kara saldırısı bağlamında bu ülkeye yakında gönderilecek silahlarla ilgili bir değerlendirme sürecinde olduklarını ve bu süreç devam ederken bazı silahların sevkiyatını askıya aldıklarını doğrulamıştı.

Austin, İsrail'in Refah'a yönelik kapsamlı bir kara saldırısı düzenlemesini istemediklerini, bu konudaki net mesajlarını Tel Aviv'deki muhataplarına aktardıklarını ve Biden yönetimi olarak bölgedeki gelişmeleri yakından izlediklerini söylemişti.

Austin, "İsrail'in kendini savunma araçlarına sahip olduğundan emin olmaya devam edeceğiz. Ancak şu anda Refah'taki gelişmelerin seyri bağlamında yakın zamanda (İsrail'e) gönderilecek güvenlik desteği sevkiyatlarını değerlendiriyoruz. Mevcut durumu değerlendirirken içinde yüksek miktarda mühimmat barındıran bir sevkiyatı durdurduk." demişti.

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