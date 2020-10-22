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Aktüel İsrail Ordu Radyosu: İsrail'den üst düzey bir heyet Sudan'ı ziyaret etti
Aktüel

İsrail Ordu Radyosu: İsrail'den üst düzey bir heyet Sudan'ı ziyaret etti

Yeniakit Publisher
2020-10-22 13:59:07 -
İsrail Ordu Radyosu: İsrail'den üst düzey bir heyet Sudan'ı ziyaret etti

KUDÜS (AA) - ABD Başkanı Donald Trump'ın "teröre destek veren" ülkeler listesinden çıkaracağını açıkladığı Sudan'ı İsrail'den üst düzey bir heyetin ziyaret ettiği bildirildi.

İsrail Ordu Radyosu'nda yer alan haberde, İsrail'den üst düzey bir heyetin Hartum'u ziyaret ettiği belirtilirken, heyette kimlerin yer aldığı ve ziyaretin tarihine ilişkin bilgi verilmedi.

Öte yandan İsrail basınına yansıyan bilgilere göre, dün Tel Aviv'den kalkan özel bir jet Hartum'a indi ve gece saatlerinde yeniden İsrail'e döndü.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya yakınlığıyla bilinen Israel Hayom gazetesi, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn'in ardından Sudan'ın da İsrail ile ilişkileri normalleştirme anlaşmasına vardığını yazmıştı.

Trump, 19 Ekim'de yaptığı açıklamada, ABD'li terör kurbanları ve ailelerine 335 milyon dolar tazminat ödemesi halinde Sudan'ı "terörü destekleyen ülkeler" listesinden çıkaracağını duyurmuştu.

Sudan yönetimi de 20 Ekim'de Washington yönetiminin talep ettiği 335 milyon dolarlık tazminatı transfer ettiğini açıklamıştı.

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