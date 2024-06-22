İsrail on binlerce çocuğu öldürdü ya da sakat bıraktı

“İsrail, Gazze’de on binlerce çocuğu öldürdü veya sakat bıraktı” ifadesini kullanan Pillay, binlerce çocuğun da muhtemelen enkaz altında olduğunu dile getirdi. Navi Pillay, İsrail’in saldırılarının, hastaneler, okullar ve temel hizmetler dahil çocukların refahı için gerekli olan altyapıyı da ciddi anlamda etkilediğini belirtti.

İşkence ve insanlık dışı muamele

İsrailli yetkililerin, kasten öldürme, açlığı bir savaş yöntemi olarak kullanma, zorla nakil, Filistinli erkekleri ve erkek çocuklarını hedef alan zulüm, işkence ve insanlık dışı muamelelerden de sorumlu olduğunu vurgulayan Pillay, İsrail’in, Gazze Şeridi’ni topyekûn kuşatmasının, su, gıda, elektrik, yakıt ve insani yardımlar dahil yaşamsal ihtiyaçların sağlanmasını, stratejik ve siyasi kazanımlar için silah haline getirdiğinin altını çizdi.

Pillay, “Gazze’deki çok sayıda sivil kaybının, sivil tesislerin ve altyapının geniş çapta tahrip edilmesinin, ayrım, orantılılık ve yeterli önlemlere ilişkin yasal zorunlulukları göz ardı ederek maksimum hasara yol açmaya yönelik kasıtlı bir stratejinin kaçınılmaz sonucu olduğunu tespit ettik. İsrail ayrıca nüfusun neredeyse tamamını zorla güvensiz küçük kapalı alanlara nakletti. Tahrip gücü yüksek silahlarla onları kasıtlı hedef aldı” dedi.